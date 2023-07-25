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25 июля 2023, 9:43 Читати українською

70% американцев верят в новый рекорд цены биткоина — опрос

70% граждан США ожидают, что биткоин побьет новый рекорд в течение ближайших пяти лет, а 46% уверены: рыночная капитализация эфира способна обогнать капитализацию первой криптовалюты. Об этом говорится в исследовании CryptoVantage.

70% граждан США ожидают, что биткоин побьет новый рекорд в течение ближайших пяти лет, а 46% уверены: рыночная капитализация эфира способна обогнать капитализацию первой криптовалюты.

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Специалисты CryptoVantage провели опрос среди 1000 американцев, покупавших какие-либо криптовалюты за последние пять лет.

Большинство опрошенных (70%) уверены: биткоин превысит свой исторический максимум в $69 044 в течение пяти лет. Из них 23% убеждены, что это произойдет уже в 2023 году. Лишь 9% респондентов полагают, что биткоин никогда не вернется к пиковой отметке 2021 года.

Одна из основных предпосылок роста биткоина — предстоящее уполовинивание награды майнерам, которое должно произойти к концу апреля 2024 года. Однако биткоин — не единственная криптовалюта.

Поэтому многие инвесторы считают, что во время следующего бычьего тренда на крипторынке другие монеты могут потеснить первую криптовалюту.

Около 46 % участников опроса считают, что превзойти биткоин способен именно эфир, 21% высоко оценили шансы DOGE, около 8% верят в потенциал BNB, а незначительный процент опрошенных выразили оптимизм в отношении монет SOL и ADA.

Основными факторами, влияющими на стоимость криптоактивов, названы спрос и предложение (66,8%), международные финансовые тенденции (58,1%), технологические новшества (41,6%) и нововведения регулирующих органов (36%).

Многие респонденты отметили: из-за роста процентных ставок и высокой инфляции криптовалютная индустрия станет еще более привлекательной для инвесторов.

В 2021 году аналитики Cryptovantage провели исследование, по результатам которого выяснилось, что американские инвесторы небезопасно хранят пароли для доступа к криптовалютным кошелькам, поэтому часто становятся жертвами мошенников.

Источник: Минфин
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