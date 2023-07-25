Мировые поставки компьютеров рухнули более чем на 16% — Gartner

По итогам второго квартала мировые поставки персональных компьютеров снизились на 16,6% — до 59,7 млн шт. против 71,5 млн за тот же период годом ранее. Об этом говорится в расчетах исследовательской и консалтинговой компании Gartner, пишет NV.

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Снижение показателей

Снижение показателя происходит в семь кварталов подряд. В то же время на рынке наблюдаются положительные тенденции, в частности сокращение складских запасов ПК за счет постепенного увеличения спроса.

Также в апреле-июне был зафиксирован рост поставок по сравнению с предыдущим кварталом.

«Объемы поставок, возможно, достигли самой низкой точки», — отметила главный аналитик Gartner Микако Китагава.

В Gartner добавили, что компания прогнозирует нормализацию запасов до конца 2023 года и возобновление положительной динамики спроса на ПК начиная с 2024 года.

Ключевые поставщики на мировом рынке

Во втором квартале текущего года ключевые поставщики на мировом рынке ПК сохранили свои позиции.

Первое место по-прежнему занимает китайская Lenovo с долей рынка 24%. Объем продаж компании снизился на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако он увеличился более чем на 11% по отношению к первому кварталу этого года.

Наибольшие сложности с поставками продукции возникли в Lenovo в Азиатско-Тихоокеанском регионе и EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток), в то время как в Латинской и Северной Америке фиксировался умеренный спад.

Поставки американской HP, занимающей второе место, по итогам квартала сократились лишь на 0,9% в годовом выражении. По итогам 2022 г. они упали на 24,2%. В поквартальном выражении они увеличились почти на 12% за счет американского рынка.

Замыкаеттоп-3 компания Dell, фиксирующая снижение поставок в течение пяти кварталов подряд. В апреле-июне компания продала на 21,8% меньше компьютеров, чем годом ранее, но на 9% больше, чем в январе-марте.