Отток капитала из россии достиг $253 млрд от начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Отток капитала из россии достиг $253 млрд с начала полномасштабного вторжения — Ермак
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По его словам, за 2022 год в россии показатель составил $239 млрд — в четыре раза больше, чем в 2021 году. К тому же, в первой половине 2023 года отток составил дополнительные $27 млрд.
Ермак добавил, что темпы утечки капитала достигли 13% ВВП и «побили все возможные рекорды».
Источник: Минфин
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