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25 июля 2023, 9:01 Читати українською

Отток капитала из россии достиг $253 млрд с начала полномасштабного вторжения — Ермак

Отток капитала из россии достиг $253 млрд от начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Отток капитала из россии достиг $253 млрд от начала полномасштабного вторжения.
Фото: ukrinform.ua

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По его словам, за 2022 год в россии показатель составил $239 млрд — в четыре раза больше, чем в 2021 году. К тому же, в первой половине 2023 года отток составил дополнительные $27 млрд.

Ермак добавил, что темпы утечки капитала достигли 13% ВВП и «побили все возможные рекорды».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
25 июля 2023, 10:42
#
Мене не цікавить який відплив капіталу з РФ. Мене цікавить який відплив капіталу з України.
+
+15
Антон Куминов
Антон Куминов
25 июля 2023, 11:05
#
А как тогда наш народ радовать? нужны подобные вливы, чтобы замыливать глаза
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