К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 20 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 24 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 21 июля
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Закрытие 21 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,72/41,12
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40,52/40,92
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20/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,35 грн. Евро покупают за 40,87 грн., а продают за 41,65 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,28−37,29, евро — 41,38−41,55 грн.
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Источник: Минфин
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