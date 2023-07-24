Курс валют на вечер 24 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 20 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 21 июля Закрытие 21 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,72/41,12 40,52/40,92 20/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,35 грн. Евро покупают за 40,87 грн., а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,28−37,29, евро — 41,38−41,55 грн.

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