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24 июля 2023, 17:25 Читати українською

Зеленая рента: есть ли выгода инвестирования в землю и агросектор?

1 июля 2023 года исполнилось 2 года открытия украинского рынка земли, что стало переломным моментом для страны. Благодаря земельной реформе украинцы получили право свободно распоряжаться земельными участками и инвестировать в агросектор. За этот период рынок земли приобрел популярность среди инвесторов, предпочитающих стабильные и прибыльные активы.

Мы приглашаем вас на конференцию AgroInvestDay, которая состоится уже в этот четверг, где соберутся ведущие эксперты, аналитики и инвесторы для обсуждения перспектив рынка земли и агросектора.

📅 Дата: 27 июля 2023 г.

📍 Место: Unit.City (кампус В8), г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3

Среди тем докладов:

🎤 Рынок земли через 2 года: тенденции, цены, активность игроков, статистика" — спикер Роман Нейтер, аналитик Киевской школы экономики.

🎤 Земля как инструмент инвестирования. Кто основной инвестор, сколько покупают, какие стратегии используют. Сколько можно заработать" — спикер Егор Лесничий, коммерческий директор «Твой Круг».

🎤 Как инвестировать в агро на фондовом рынке — спикер Виталий Федоришен, профессиональный инвестор с 15-летним опытом.

Также на конференции состоится дискуссия по теме: «Будущее агросектора и рынка земли: глобальное видение и локальные вызовы» с участием ведущих экспертов и представителей аграрной отрасли:

📌 Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений МХП

📌 Григорий Кукуруза, Partner в Ukraine Economic Outlook

📌 Николай Волков, Советник по доступу к финансированию программы USAID AGRO

📌 Богдан Сидоренко, Лектор Биржевого Университета. 9 лет в банковском и инвестиционном бизнесе, с 2014 года инвестирует и работает с финансовыми активами на фондовых рынках США и ЕС, с 2018 года торгует опционами более 1,5 млрд грн клиентов в прямом и косвенном сопровождении, сертифицированный специалист НКЦБФР Украины по направлению «Торговля ценными бумагами»

Темы для обсуждения:

  • Результаты развития рынка земли за 2 года: анализ тенденций, цен и активности игроков.

  • Вызовы, стоящие перед рынком земли в ближайшее время и как их преодолеть.

  • Земля как перспективный инструмент инвестирования: кто составляет основных инвесторов, сколько участков приобретут и используют стратегии.

  • Динамика роста стоимости земельных активов за последние 2 года и прогнозная оценка цен на землю через 4−5 лет.

  • Аграрный сектор Украины в условиях военного времени: анализ тенденций и трендов, адаптация к ситуации в стране-агрессоре и влияние на стоимость земельных участков.

  • Следует ли частному инвестору беспокоиться о выплате аренды, какие факторы могут стимулировать рост арендных платежей.

Не упустите уникальную возможность узнать об инвестиционном потенциале агросектора и рынке земли в Украине! Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Присоединяйтесь к событию, где известные эксперты раскроют секреты успешных инвестиций в земельный агросектор!

Будьте в курсе актуальных тенденций и рисков инвестирования в агросектор Украины на AgroInvestDay

Партнеры конференции ТвоєКоло и Биржевой Университет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
24 июля 2023, 18:08
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Us«AID» agro.
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