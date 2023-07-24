Метинвест Ахметова уплатил более 6,3 млрд грн налогов в бюджет Украины

Горно-металлургическая группа Метинвест в январе-июне текущего года с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислила в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 млрд грн налогов и сборов. Об этом говорится в сообщении компании, пишет Интерфакс-Украина.

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Уплата налогов

При этом уточнено, что, в частности, за январь-июнь этого года украинские предприятия Метинвеста заплатили более 1,5 млрд грн единого социального взноса, почти 1,5 млрд. грн налога на доходы физических лиц и свыше 1 млрд грн налога на прибыль.

Кроме этого, значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали плата за пользование недрами — 872 млн грн, плата за землю — 589 млн грн и экологический налог — 302 млн грн, отмечено в пресс-релизе.

Во втором квартале 2023 года группа перечислила в украинский бюджет более 3,8 млрд грн, что на 51% больше показателя I квартала этого года.

В частности, за апрель-июнь по сравнению с январем-мартом 2023 года предприятия Метинвеста увеличили выплату единого социального взноса на 12%, до 813 млн грн, налога на доходы физических лиц — на 26%, до 819 млн грн, налога на прибыль — на 45%, до 643 млн грн.

За апрель-июнь-2023 плата за пользование недрами выросла в четыре раза, до 698 млн грн, плата за землю — на 4%, до 301 млн грн, экологический налог — на 23%, до 167 млн грн.

Генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков отметил, что с началом войны группа отказалась от налоговых льгот, на которые имеет право по законодательству, и уплачивает налоги в полном объеме.

«Мы понимаем, что наша устойчивость и выносливость придает государству возможности держать удар на экономическом, оборонном и социальном направлениях. Мы продолжим быть точкой опоры для страны, армии и украинцев. Будем помогать, сколько потребуется — и до победы, и после нее», — подчеркнул топ-менеджер, цитируемый пресс-службой.

Также напоминается, что с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в I квартале 2023 года Метинвест заплатил более 2,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине, а в 2022 году — 20,5 млрд грн.

Метинвест является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся преимущественно в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие им.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы Метинвест.