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24 июля 2023, 17:43 Читати українською

Банкротство Дельта Банка: Лагуна будут судить за новые преступные эпизоды

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн гривен председателем набсовета Дельта Банка и его сообщниками, обвинительный акт направлен в суд. Об этом идет речь в сообщении Нацполиции.

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн гривен председателем набсовета Дельта Банка и его сообщниками, обвинительный акт направлен в суд.

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В чем подозревают Лагуна

По данным следствия, бывший владелец банковского учреждения, занимавший должность председателя набсовета, организовал преступную сделку вместе с двумя заместителями председателя совета директоров и должностным лицом банковского учреждения — по совместительству директором общества.

В течение 2012−2013 председатель наблюдательного совета предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн гривен, из которых 199 млн гривен так и не вернула.

Заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости, злоумышленники завладели также средствами в сумме около 29 млн гривен.

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В течение 2014−2015 годов по аналогичной преступной схеме в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица служащие банковского учреждения при пособничестве директора подконтрольного общества присвоили еще 19 млн гривен.

Досудебное расследование данного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Расследование по другим преступным фактам продолжается.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
24 июля 2023, 19:31
#
Деньги выплачивать когда будут 4-ю очередь , толкут в ступе 10-летиями одно и тоже.
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