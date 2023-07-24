Банкротство Дельта Банка: Лагуна будут судить за новые преступные эпизоды

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В чем подозревают Лагуна

По данным следствия, бывший владелец банковского учреждения, занимавший должность председателя набсовета, организовал преступную сделку вместе с двумя заместителями председателя совета директоров и должностным лицом банковского учреждения — по совместительству директором общества.

В течение 2012−2013 председатель наблюдательного совета предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн гривен, из которых 199 млн гривен так и не вернула.

Заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости, злоумышленники завладели также средствами в сумме около 29 млн гривен.

Читайте также: Лагун-должник стал невыездным. К выплате долга перед Сбербанком на 4,5 миллиарда

В течение 2014−2015 годов по аналогичной преступной схеме в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица служащие банковского учреждения при пособничестве директора подконтрольного общества присвоили еще 19 млн гривен.

Досудебное расследование данного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Расследование по другим преступным фактам продолжается.