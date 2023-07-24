Поддержка бизнеса: За время действия военного положения бизнесу выдано льготные кредиты на 128 млрд грн

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 67390 кредитов на общую сумму 217,5 млрд грн, из которых 45380 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 95,8 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

За прошлую неделю в рамках Программы выдано 486 льготных кредитов на общую сумму 1,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 392 кредитных договора на сумму около 0,877 млрд гривен.

На какие цены брали кредиты

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 32 568 кредитных договоров на общую сумму 127,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 24 904 кредитных договора на сумму 69,2 млрд грн), из которых:

5,32 млрд грн — на инвестиционные цели;

7,69 млрд грн — как антикризисные кредиты;

4,14 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

32,94 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,43 млрд грн — на антивоенные цели.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

По Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.