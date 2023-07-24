На 23 июня профинансировано 52,9 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 9,9 млрд грн через Укрпочту, 43 млрд грн через уполномоченные банки. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Пенсионный фонд уже направил на пенсионные выплаты 52,9 миллиарда
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Куда направили средства
- 859,9 млн. грн на жилищные субсидии и льготы;
- 1892,2 млн. грн. на страховые выплаты, в том числе 795,1 млн. грн. на оплату больничных.
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Напомним
За январь-апрель 2023 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получил 128,5 млрд грн поступлений от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что на 14,2 млрд грн больше, чем планировалось.
Источник: Минфин
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