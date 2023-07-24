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24 июля 2023, 14:38 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии шести финкомпаниям, пять — исключил из госреестра

Национальный банк аннулировал лицензии шести небанковским финансовым учреждениям и пять исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк аннулировал лицензии шести небанковским финансовым учреждениям и пять исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Кому аннулировали лицензии

В частности, на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии у:

  • ПО «Ломбард ООО «Кэш и Компания» и ООО «Экспресс и Компания»;
  • ООО «ФК «Спектр»;
  • ООО «Кампсис Финанс»;
  • ООО «ФК «Инвеструм»;
  • ООО «ФК «Стандарт Финанс Групп».

Также на основании собственного заявления в ООО «Олимп Финанс Групп» была аннулирована лицензия на предоставление гарантий.

Кроме того, на основании представленных документов «Кампсис Финанс», ФК «Инвеструм», ФК «Стандарт Финанс Групп» исключен из Государственного реестра финансовых учреждений.

Также из Госреестра исключено:

  • ООО «ФК «Джобер» — в связи с принятием Нацбанком решения об аннулировании у общества всех имеющихся лицензий;

  • ООО «Финансовая Гарантия» — в связи с тем, что у компании нет в течение трех месяцев подряд лицензии/лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 21 июня 2023 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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