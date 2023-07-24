В Украине запустили Uber Travel: спланировать поездку до или от железнодорожного вокзала можно заранее

Uber ввел новую услугу в Киеве. Она позволяет соединить поездку Uber с рейсом поезда Укрзализныци и получить 10% кэшбека из поездок, совершенных до или от железнодорожных вокзалов в столице, сообщила пресс-служба УЗ.

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Что известно

Чтобы путешествия по Украине стали еще более комфортными, Uber предлагает спланировать поездку до или от железнодорожного вокзала заранее.

Чтобы сделать это, пользователи могут привязать к своему профилю в Uber аккаунты Google или Microsoft. После этого все их планы путешествий можно найти во вкладке «Travel» главного меню приложения. Там же Uber будет предлагать заказать поездку по нужному маршруту заранее, чтобы не тратить время на поиск авто на вокзале.

В Киеве, который стал первым городом запуска проекта, пользователи также получат 10% кэшбека из поездок в и от железнодорожных вокзалов, заказанных через Uber Travel.

Как пользоваться Uber Travel

Откройте приложение Uber и нажмите кнопку «Travel» в главном меню Войдите с помощью учетной записи Google или Microsoft Предоставьте Uber и партнеру компании Uber-AwardWallet разрешение на доступ к бронированию в приложении Убедитесь, что ваши ж/д билеты отображаются прямо в приложении Uber Теперь вы можете заказать поездку Uber заранее, чтобы автомобиль ожидал вас в пункте назначения.

Для того чтобы билеты Укрзализныци синхронизировались с Uber Travel, они должны прийти на ваш электронный адрес. Чтобы получить билеты, приобретенные через приложение Укрзализныци на почту, нужно указать свой адрес во вкладке «Профиль» — «Мои данные».