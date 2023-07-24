Основатель компании-создателя ChatGPT запустил свою криптовалюту

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Что известно

Криптовалютный проект Альтмана называется The Worldcoin Foundation, его штаб-квартиры расположены в Берлине и Сан-Франциско, сообщила Financial Times.

Криптовалюта работает на блокчейне, который требует подтверждения личности путем сканирования сетчатки глаза. Это нужно для того, чтобы подтвердить, что токен получает реальный человек, а не искусственный интеллект: после процедуры можно будет получить токен Worldcoin бесплатно, писал Reuters. Эмитент Worldcoin намерен сохранять около 20% всех выпущенных токенов у себя.

На первом этапе технология будет доступна в 35 городах в 20 странах, сообщила Financial Times. Токены на начальной стадии не запускают в США из-за сложностей с регулированием, отметила газета.

Американские контролирующие органы давят на сферу из опасений, что криптовалюты используются для спекуляций и мошенничества, пояснила FT.

Технология идентификации называется World ID: это цифровой паспорт, который позволяет подтвердить, что пользователь — реальный человек, сохраняя при этом его анонимность, говорится в сообщении на сайте Worldcoin. World ID можно получить после сканирования сетчатки, для которых используется устройство, называемое «сферой».

Для сканирования сетчатки проект открывает специальные площадки их в разных городах и странах. «В случае успеха это станет крупнейшей сетью настоящих людей в интернете, в качестве общественного блага», — считают Альтман и второй основатель Worldcoin Алекс Бланиа.

Альтман привлек около $250 млн инвестиций в проект Worldcoin. Деньги в него вкладывал ранее и основатель рухнувшей криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид, писал Reuters.