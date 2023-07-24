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24 июля 2023, 11:58 Читати українською

За первое полугодие Фонд гарфантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов 1,8 млрд грн

В течение января-июня 2023 сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, составила 1 814,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

В течение января-июня 2023 сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, составила 1 814,4 млн грн.

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Возмещение в июне

В июне 2023 года Фонд возместил вкладчикам 40,2 млн грн.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение июня 2023 года

По состоянию на 1 июля 2023 вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», Фонд выплатил возмещение на общую сумму 98 621,8 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 103 308,2 млн грн.

Выплаты вкладчикам в разрезе ликвидируемых Фондом банков на 1 июля 2023 года.

В начале июня 2023 года Фонд осуществлял ликвидационную процедуру 53 банков и завершил ликвидацию 51 банка.

Ключевые решения исполнительной дирекции Фонда

23 июня исполнительная дирекция Фонда приняла решение, согласно которому с 3 июля 2023 ликвидацию АО «Дельта Банк» Фонд будет осуществлять непосредственно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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