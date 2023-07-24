В Одессе локальные экстренные отключения света из-за аварийной ситуации на объекте энергетической компании. Об этом сообщает ДТЭК.
В Одессе локальные экстренные отключения света. Причина — ночные ракетные обстрелы
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Отключение света
По команде Укрэнерго в части Киевского и Хаджибейского районов Одессы происходят экстренные отключения.
«Мы сможем вернуть свет, как только получим соответствующее распоряжение от Укрэнерго», — говорится в сообщении ДТЭК.
Кроме того, ДТЭК плановую отключает свет в Одессе из-за проведения аварийно-восстановительных работ.
Напомним
В ночь на 23 июля россия вновь нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
Источник: Минфин
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