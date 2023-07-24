Авторынок в Украине: Спрос на гибриды резко вырос

В январе-июне текущего года украинский рынок авто пополнили более 7000 гибридных легковушек, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с довоенным 2021-м, то регистрация гибридов уступает 11%, сообщает «Укравтопром».