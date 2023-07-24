В январе-июне текущего года украинский рынок авто пополнили более 7000 гибридных легковушек, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с довоенным 2021-м, то регистрация гибридов уступает 11%, сообщает «Укравтопром».
Авторынок в Украине: Спрос на гибриды резко вырос
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На новые автомобили пришлось 68% продаж гибридных авто с начала года. На рынке новых легковушек гибриды охватили 17,6% продаж.
Топ-3 гибрида
Среди новых гибридных автомобилей по итогам первого полугодия лидировал кроссовер Toyota RAV-4 с 770 продаж.
В первую тройку также вошли Mercedes-Benz GLE и Nissan Qashqai — 383 и 363 ед. в соответствии.
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство досталось Ford Fusion US (247 ед.)
Источник: Минфин
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