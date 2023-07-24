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24 июля 2023, 10:17 Читати українською

Рынки ожидают от ФРС решения по ставкам, а акции региональных банков США стремительно растут

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos.com

Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно

S&P 500 вырос на 0,7%, индекс Dow Jones прибавил 2,1%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,6%.

Nasdaq отставал от остальных индексов США поскольку отчеты Netflix и Tesla разочаровали инвесторов.

На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за тем, какое решение по процентным ставкам примет Федеральная резервная система США. Большинство аналитиков ожидает, что американский регулятор повысит ставки на 0,25%.

Между тем, сезон корпоративных отчетностей в самом разгаре. В течение недели более 150 компаний из индекса S&P 500 должны сообщить о своих квартальных финансовых результатах во главе с Microsoft и Alphabet (материнская компания Google).

Рынки Азии закончили неделю преимущественно снижением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял около 3%, японский Nikkei упал на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng сократились на 2,2% и 1,8% соответственно, а сингапурский STI вырос на 0,9%. В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно.

На прошлой неделе инвесторы в Азии изучали множество экономических данных по региону, которые, в частности, указывали на замедление экономического роста в Китае.

Акции региональных банков стремительно растут

По итогам прошлой недели отраслевой индекс США — S&P 500 Financials — вырос на 3% в то время, как сам индекс S&P 500 увеличился всего на 0,7% за тот же период.

Все из-за новых данных, указывающих на рост клиентских депозитов в региональных банках США.

На этом фоне в лидерах роста на прошлой неделе среди представителей американского финансового сектора оказались акции региональных банков, среди которых: ServisFirst Bancshares (+35,2%), Western Alliance Bancorporation (+24,3%), Zions Bancorporation (+17,6%) и Pinnacle Financial Partners (+16,4%).

Morgan Stanley повысил прогноз экономического роста США

Эксперты из американского инвестбанка ожидают, что экономика США вырастет на 1,3% в четвертом квартале этого года, против предыдущих оценок роста в 0,6%.

В Morgan Stanley ссылаются на то, что американская экономика в первой половине этого года растет намного лучше, чем ожидалось. Все благодаря инвестициям в инфраструктурные проекты, которые поддерживались соответствующим законом, ранее подписанным президентом США Джо Байденом, считают эксперты.

Двухпартийный закон «Об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах», подписанный в конце 2021 года, способствовал созданию более 13 млн новых рабочих мест, в том числе почти 0,8 млн рабочих мест на производствах, а также вызвал бум в производственной отрасли и секторе зеленой энергетики, отмечает Fox News.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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