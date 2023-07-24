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24 июля 2023, 10:47 Читати українською

За 10 лет в Украине обанкротились более 1,4 тысячи коммунальных предприятий

За последние десять лет вошли в процесс ликвидации более 1,4 тысячи коммунальных предприятий (КП) в Украине. В топе городов Украины по количеству неплатежеспособных КП — Днепр, Херсон, Харьков и Львов. Об этом пишет Опендатабот.

За последние десять лет вошли в процесс ликвидации более 1,4 тысячи коммунальных предприятий (КП) в Украине.

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Банкротство коммунальщиков

Рост банкротства КП в Украине наблюдался из года в год. В частности, рекордным оказался 2021 год.

Чаще всего признавались несостоятельными и ликвидировались коммунальные предприятия в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областях. Из всех городов страны наибольшее количество таких КП зафиксировано в Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Харькове и Львове.

Вместо банкротства и расчетов с кредиторами большинство КП до сих пор подают на самоликвидацию за решение собственников — следовательно, в судебном реестре появляется только 10% дел.

Источник: Минфин
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