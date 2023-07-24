За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 242620 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
660 российских оккупантов, 11 танков и 9 ракет. Потери врага за 23 июля
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Потери врага
- личного состава — около 242620 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 4162 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8118 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 4675 (+17) ед,
- РСЗО — 697 (+0) ед,
- средства ПВО — 452 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3963 (+5),
- крылатые ракеты — 1307 (+9),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7182 (+10) ед,
- специальная техника — 698 (+2).
Источник: Минфин
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