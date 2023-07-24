россия планирует возобновить массированные обстрелы Украины. Изучает состояние объектов энергоинфраструктуры

Российская разведка использует разные виды разведки, в том числе и космическую, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся украинские объекты энергетики и лучше определить расположение критических объектов, влияющих на энергосистему Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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Что известно

«Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки наших энергетических объектов со стороны россии. Они начали такую работу», — сказал Скибицкий.

То, что агрессор снова начал интересоваться энергетическими объектами Украины, может свидетельствовать о том, что россия планирует возобновить массированные обстрелы Украины, как это происходило в 2022 году.

Напомним

С начала октября прошлого года и до середины зимы россия обстреливала энергетическую систему Украины. 28 ноября седьмой массированный ракетный удар россиян по энергетическим объектам завершился аварийной остановкой всех ядерных реакторов страны — это привело к первому в истории Украины блекауту.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что в министерстве также ожидают, что россияне будут производить такие же масштабные обстрелы энергосистемы, как во время прошлого отопительного сезона.

«Мы исходим из того, что обстрелы энергосистемы будут происходить так же системно зимой, как и в прошлом отопительном сезоне», — сказал он.