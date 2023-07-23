За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 241 960 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
630 российских оккупантов, 11 танков, и 14 БПЛА. Потери врага за 22 июля
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Потери врага
- личного состава — около 241960 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 4151 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8105 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4658 (+29) ед,
- РСЗО — 697 (+4) ед,
- средства ПВО — 451 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3958 (+14),
- крылатые ракеты — 1298 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7172 (+13) ед,
- специальная техника — 696 (+5).
Источник: Минфин
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