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23 июля 2023, 13:04 Читати українською

Платные камеры в СИЗО уже «заработали» более 21 миллиона гривен

За время действия платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины в спецфонд Минюста поступило около 21,5 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по цифровому развитию Сергей Орлов.

За время действия платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины в спецфонд Минюста поступило около 21,5 млн грн.
Фото: .pravda.com.ua

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Стоимость в сутки

«Стоимость услуги в сутки стартует иногда даже от 290 гривен и доходит до около 2000 гривен в сутки. Весь этот прайс находится на сайте Министерства юстиции, на специальном ресурсе, где можно забронировать такую камеру, и там действуют скидки. Если это покупка на неделю или месяц, то стоимость несколько меньше, чем если брать посуточно», — рассказал замминистра.

По его словам, оплата за подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, уже пользуется также спросом.

«Ввели такую услугу несколько в качестве шутки, но это тоже пользуется популярностью. Часть денежных средств поступила за счет приобретения подарочных сертификатов. То есть, кто-то может купить подарочный сертификат на сайте Министерства юстиции», — отметил Орлов.

С начала введения правительственного экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины в специальный фонд Министерства юстиции за счет платных камер поступило почти 21,5 миллиона гривен с 2020 года.

Источник: Минфин
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