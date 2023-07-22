Суд Британии отказался возвращать российскому олигарху суперяхту за $49 миллионов

Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу, 21 июля, отклонил иск россиянина Сергея Науменко, требовавшего отменить постановление британского правительства об аресте его 58,5-метровой суперяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов ($49 млн) весной 2022 года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на PA Media.

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Науменко утверждал в суде, что тогдашний министр транспорта Британии Грант Шаппс по ошибке распорядился арестовать суперяхту весной 2022 года, поскольку он не находился под санкциями, а арест стал «непропорциональным вмешательством» в его право собственности.

Судья пришел к выводу, что задержание яхты действительно нарушило «право собственности» Науменко. Но он отметил, что общественный интерес в попытке Великобритании оказать «как можно более глубокое влияние» на Россию с помощью режима санкций имеет большее значение.

Также в решении указано, что Науменко имеет большое состояние и не утверждает, что испытывает финансовые трудности из-за ареста роскошной суперяхты.

В то же время суд подтвердил отсутствие доказательств того, что россиянин занимал какую-либо политическую или правительственную должность в России или имел какую-либо связь с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним

«Минфин» писал что Сергей Науменко подал иск против правительства Великобритании из-за конфискации его суперяхты Phi. Он потребовал у министерства транспорта отменить арест его суперяхты и возместить ущерб.

В марте 2022 года судно арестовало национальное агентство по борьбе с преступностью во время его участия в конкурсе World Superyacht Awards в Лондоне, который проходил в пятизвездочном отеле Bulgari в Найтсбридже.