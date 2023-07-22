Первая национальная криптобиржа в Индонезии и продажа CoinDesk: что нового на рынке криптовалют

Группа инвесторов близка к покупке CoinDesk за $125 млн — WSJ

Группа инвесторов во главе с Мэтью Роззаком из Tally Capital и Питером Вессенесом из Capital6 приближается к заключению сделки по покупке ориентированного на криптоиндустрию издания CoinDesk за $125 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

CoinDesk является частью конгломерата Digital Currency Group (DCG), который приобрел издание в 2016 году за $500 000 — 600 000. Вероятная его продажа усилит финансовое положение холдинга, поскольку он пытается вывести свое подразделение Genesis из состояния банкротства.

В январе газета The Wall Street Journal писала, что материнская Digital Currency Group (DCG) рассматривает возможность продажи части или 100% CoinDesk.

Сообщалось, что верхняя планка предложений составила $200 млн. В 2022 году издание CoinDesk получило доход в размере $50 млн.

В США представили законопроект по регулированию крипторынка

Республиканцы Палаты представителей США опубликовали законопроект о регулировании индустрии цифровых активов, который обязывает Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссию по срочной биржевой торговле США (CFTC) разработать соответствующие правила.

200-страничный документ получил название «Закон о финансовых инновациях и технологиях 21 века». Он обязывает регуляторов определить понятия «блокчейн» и «цифровой актив».

При этом ведомствам запрещено устанавливать правила о том, в какой форме граждане могут владеть криптовалютами.

Согласно предложению, блокчейн-проекты временно освободят от традиционной регистрации для распространения ценных бумаг. Выпускающие цифровые активы компании смогут предлагать токены на сумму до $75 млн в течение 12 месяцев, но с ограничениями на продажу неаккредитованным инвесторам.

Эмитенты по-прежнему должны передавать информацию в SEC, включая годовые и полугодовые отчеты. Правило будет действовать до тех пор, пока регулирующие органы не сертифицируют проект как децентрализованный и не переведут его токен в разряд товара.

Компании не смогут продать больше 10% от общего предложения актива одному покупателю.

Законопроект также содержит формулировку, запрещающую смешивание клиентских и корпоративных средств. Законодатели проголосуют за документ уже на следующей неделе.

«Это ключевой момент для США как мирового лидера в области инноваций и внедрения технологий. Цифровые активы смогут произвести революцию в нашей финансовой системе, а лежащая в их основе технология блокчейна обещает стать основой для следующего поколения интернета», — заявил председатель Палаты представителей Патрик МакГенри.

В Индонезии запустили первую национальной криптобиржу

Комиссия по надзору за торговлей товарными фьючерсами Индонезии (CFTRA) заявила о запуске криптовалютной биржи и клиринговой палаты. Эта платформа станет единственным лицензированным поставщиком услуг в сфере цифровых активов (VASP).

По данным CoinDesk Indonesia, наравне с CFTRA, надзор за деятельностью платформы будут осуществлять Управление финансовых услуг страны (OJK), центробанк и Минфин Индонезии.

«Создание бирж, клиринговых палат и кастодиальных сервисов свидетельствует, что правительство прилагает усилия для создания честной и справедливой экосистемы торговли криптоактивами, чтобы гарантировать юридическую определенность и отдавать приоритет защите общественности», — подчеркнул председатель CFTRA Дидид Ноордиатмоко.

По его словам, в стране насчитывается 17,54 млн пользователей криптовалюты. В июне объем рыночных торгов в цифровых активах составил 8,97 трлн индонезийских рупий (около $600 млн).

Первый твит Джека Дорси в виде NFT обесценился почти на 100%

Превращенное в коллекционный токен самое первое сообщение основателя Твиттера обесценилось почти на 100%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки OpenSea.

NFT представляет собой скриншот первого твита Джека Дорси от 21 марта 2006 года, которое тот сделал в день запуска Twitter. В 2021 году невзаимозаменяемый токен купил глава компании Bridge Oracle Сина Эстави за $2,9 млн.

Спустя год Эстави попытался перепродать токен за $48,9 млн. Однако к октябрю стоимость токена опустилась на 99,9%. Сейчас токен на OpenSea можно купить всего за 0,025 ETH ($47,92), а минимальное предложение составляет всего 0,01 ETH ($19,16).