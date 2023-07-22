За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 241330 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
640 российских оккупантов, 7 танков, и 11 БПЛА. Потери врага за 21 июля
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Потери врага
- личного состава — около 241330 (+640) человек ликвидировано,
- танков — 4140 (+7) ед,
- боевых бронированных машин 8096 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 4629 (+19) ед,
- РСЗО — 693 (+1) ед,
- средства ПВО — 448 (+8) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3944 (+11),
- крылатые ракеты — 1298 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7159 (+14) ед,
- специальная техника — 691 (+5).
Источник: Минфин
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