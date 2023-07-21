Укрэнерго возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию

НЭК «Укрэнерго» возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию, сегодня будет проведен первый аукцион по распределению пропускной способности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что на аукционе будут предложены участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00.

«Укрэнерго» и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, определяющее порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем.

В компании добавили, что из-за постоянных рисков от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

А после внесения необходимых изменений в законодательство и согласование НКРЭКУ у Украины есть возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.

«Украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии. Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше.

В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта", — пояснили в Укрэнерго.

Разрешенная объединенной европейской сетью ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта — 1200 МВт.