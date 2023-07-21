Курс валют на вечер 21 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 21 июля Закрытие 21 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,75/41,14 40,66/41,05 9/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,35 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,23−37,24, евро — 41,38−41,53 грн.

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