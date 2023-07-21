Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о «феодальной» экономике Украины. Почему госслужащие, управляющие развитием регионов, задерживают развитие Украины и как с этим бороться.
Как местные «феодалы» задерживают экономическое развитие Украины (видео)
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Источник: Минфин
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