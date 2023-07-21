Госфинмониторинг с начала года обнаружил сомнительные финансовые операции на 71 миллиард

Государственная служба финансового мониторинга Украины на протяжении января — июня 2023 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

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«В первом полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 71,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств в указанный период составляет 3,3 млрд. грн. в эквиваленте.

Кроме того, в первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупционных действиях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.