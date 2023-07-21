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21 июля 2023, 13:03 Читати українською

Украинцы в июне перевели на армию рекордную сумму

За первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за июнь украинцы задонатили рекордные 2,4 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».

За первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: slovoidilo.ua

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Донаты

Донаты за первое полугодие:

  • Платформа United24 — 5,54 млрд грн или 66% от общего объема,
  • Фонд «Повернись живим» — 1,81 млрд грн (22%),
  • Фонд Сергея Притулы — около 1 млрд грн (12%).

Подавляющее большинство средств, перечисленных на счета United24, предназначено на нужды ВСУ (на оборону) — 4,93 млрд грн или 89% всех полученных этой платформой донатов. Остальные 11% были собраны на медицинскую помощь и на восстановление Украины — 0,45 млрд гривен и 0,16 млрд гривен соответственно.

Отмечается, что 2,4 млрд грн на оборону в июне — это абсолютный рекорд и почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум — 2,24 млрд гривен — был собран этой платформой в июле 2022 года.

При этом результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года — тогда United24 в среднем собирала на эти нужды 0,5 млрд грн в месяц.

Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросло собрание фонда «Повернись живим» — 0,34 млрд грн против «среднемесячных» 0,29 млрд грн в январе-мае текущего года.

Что касается фонда Притулы, то рост составил 37% — в июне украинцы задонатили 0,22 млрд грн, тогда как в течение предыдущих пяти месяцев, в среднем, на счета заходило 0,16 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MaxTirpiz
MaxTirpiz
21 июля 2023, 14:12
#
Гетьманцев у пичали…
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