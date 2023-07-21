Новые санкции против рф, JPMorgan инвестирует в азиатских производителей чипов: что нужно знать утром

В четверг американские индексы закрылись разнонаправленно

S&P 500 снизился на 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq потерял 2,1%, а индекс Dow Jones вырос на 0,5%.

Падение акций Tesla (-9,7%) и Netflix (-8,4%) после разочаровывающих квартальных отчетов оказало давление Nasdaq и S&P 500.

В свою очередь, промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом девятый день подряд, что является рекордной серией роста с 2017 года. Поддержку индексу оказал рост акций Johnson & Johnson (+6,1%) после публикации сильного квартального финансового отчета.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня на 0,3%, японский Nikkei упал на 0,4%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1% и 0,7% соответственно, а южнокорейский Kospi и сингапурский STI практически не изменились.

На настроения инвесторов в Азии повлияли свежие данные по инфляции в Японии, указывающие на дальнейший рост цен в стране, а также смешанные результаты торгов в США.

США и Канада ввели новые санкции против рф

Новые меры призваны сократить доходы россии от металлургического и горнодобывающего сектора, подорвать будущие энергетические возможности и ухудшить доступ страны к международной финансовой системе.

Новые санкционные ограничения коснулись ряда российских чиновников, а также многих компаний, в том числе из финансового сектора, среди которых платежная система «МИР», Тинькофф Банк, Банк «Солидарность», «Юнистрим» и Локо-банк.

JPMorgan делает ставку азиатских производителей чипов

Фонд, стоимостью $14 млрд, управляемый JPMorgan Asset Management, собирается инвестировать в акции азиатских производителей полупроводников.

Аналитики из американского банка ожидают, что спрос на чипы для технологий искусственного интеллекта будет важным фактором для роста прибыли региональных чипмейкеров. В JPMorgan ожидают, что ажиотаж на чипы для ИИ будет продолжаться как минимум до 2024 года.

По данным Bloomberg, в июне региональный фонд JPMorgan увеличил инвестиции в корейского производителя микросхем Samsung, а также тайваньскую Unmicron Technolog.

Между тем, индекс Bloomberg Asia Pacific Semiconductors, который отслеживает стоимость акций азиатских производителей чипов, вырос на 23% в этом году. Это примерно вдвое меньше, чем рост американского индекса полупроводниковых компаний.

Apple столкнулась с производственными проблемы

По данным The Information у Apple возникли проблемы с производством экранов для iPhone 15 Pro и Pro Max.

Ожидается, что новые яблочные гаджеты могут оказаться в дефиците после старта продаж в сентябре, что повлияет на объем выручки Apple. Кроме этого, есть вероятность того, что продажи новых iPhone начнутся на несколько недель позже от запланированной даты как это было в прошлом с несколькими моделями Apple Watch.

Производственные проблемы возникли из-за новых экранов для iPhone от компании LG Display. Корейский производитель дисплеев использует новый производственный процесс для создания следующего поколения экранов с более узкой рамкой на телефонах.

После появления новостей о возможных производственных проблемах акции Apple упали примерно на 1%.