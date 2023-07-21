За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 240 690 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
680 российских оккупантов, 4 танка, 5 ракет и 15 БПЛА. Потери врага за 20 июля
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 240690 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 4133 (+4) ед,
- боевых бронированных машин 8080 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 4610 (+18) ед,
- РСЗО — 692 (+0) ед,
- средства ПВО — 440 (+7) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3933 (+15),
- крылатые ракеты — 1298 (+5),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7145 (+11) ед,
- специальная техника — 686 (+1).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии