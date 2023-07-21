Евро потерял 3 копейки. Курс НБУ

21 июля европейская валюта подешевела на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 40,98 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

20 июля НБУ установил официальный курс на уровне 41,01 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

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