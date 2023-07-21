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21 июля 2023, 11:02 Читати українською

Минфин ожидает получить миллиарды долларов от налогов на замороженные российские активы в Евросоюзе

В Министерстве финансов рассчитывают, что Украина может привлечь налоги от замороженных в ЕС российских активов, объем которых может составить миллиарды долларов в год. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.

В Министерстве финансов рассчитывают, что Украина может привлечь налоги от замороженных в ЕС российских активов, объем которых может составить миллиарды долларов в год.
Фото: pixabay.com

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Марченко напомнил, как работает механизм компенсации российских активов: есть решение ООН о том, что любые потери активов должны быть компенсированы. Также был создан определенный механизм, которым занимается Министерство юстиции, Реестр ущерба нанесенного агрессией рф Украине.

В рамках формирования реестра был создан компенсационный фонд, в который обязаны быть привлечены все изъятые активы рф.

«Реальность такова, что большинство суверенных активов россии сейчас хранятся на территории Европейского Союза. Они находятся в форме ценных бумаг. Эти ценные бумаги приносят доходы. С этих доходов уплачиваются налоги — в тех странах, где эти доходы генерируются. Прибыли и суверенные активы заморожены», — отметил глава Минфина.

Поэтому Украина имеет вполне логичное желание найти политический способ изъятия этих активов на восстановление Украины. Сейчас это является основным треком деятельности Минфина.

Однако, по словам Марченко, к изъятию активов потенциально наиболее возможным решением является привлечение Украиной налогов на прибыль из этих активов.

«И я считаю, что это тот источник, который уже сейчас может работать в пользу восстановления», — добавил министр.

Если говорить об объеме налога на доходы по российским активам, то Марченко называет их «чрезвычайно большими» и уточняет, что это могут быть миллиарды долларов в год.

Источник: Минфин
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