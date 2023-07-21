Валютный прогноз: инфляция в Великобритании опустилась ниже 8%

Индекс потребительских цен в Великобритании по итогам июня снизился до 7,9%. В мае данный показатель составил 8,7%. Столь стремительное сокращение инфляции весьма позитивно воспринимается инвесторам. Тем не менее, текущее значение весьма далеко от целевого уровня в 2%. На этом фоне фунт стерлингов ослаб, так как участники рынка усомнились в дальнейшем повышении учетной ставки Банком Англии. Особенно на фоне США текущее значение инфляции выглядит неприемлемым. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD поддержка сейчас находится на отметке 1,0851, а сопротивление — на 1,1248. Весьма вероятно дальнейшее укрепление EUR к 1,1375. Для этого котировки должны преодолеть уровень сопротивления — 1,1248. В противном случае вероятно укрепление доллара к 1,1055.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8632, а поддержка образована на 0,8555. В случае продвижения цены выше 0,8551 доллар укрепится к уровню 0,8775. Если сценарий окажется иным, он может ослабнуть до 0,8435. Швейцарский франк таким образом достигнет 8-летнего максимума относительно доллара США.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6653, а сопротивление — на 0,6894. На момент написания комментария наблюдалось коррекционное укрепление доллара США. Если котировки не преодолеют отметку 0,6722, AUD продолжит движение к 0,6955.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 144,76 и поддержки на 137,86. Сейчас наблюдается ослабление JPY и наиболее вероятной целью для этого выступает отметка 141,19.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2686 и сопротивление на 1,3142. При закреплении котировок выше отметки 1,2849 фунт может усилиться к 1,3210.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6168, сопротивление сейчас расположено на 0,6213. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6179.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3374, а поддержка сформирована на 1,3102. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3156, CAD продолжит девальвацию.