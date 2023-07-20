ЕС продлил экономические санкции против рф

Европейский союз продлил экономические санкции против россии, которые были введены в ответ на агрессию против Украины. Санкции будут действовать еще не менее полугода — до 31 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте Совета Е С .

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Европейские санкции против рф включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Также они предусматривают запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, перевозимой по морю, и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также прекращение деятельности в ЕС прокремлевских СМИ.

Следует отметить, что санкции вводятся как против конкретных лиц, так и против государственных и частных компаний из России.

Начиная с 24 февраля 2022 года, ЕС ввел 11 пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.