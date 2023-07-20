«Сломались.Чиним»: В monobank произошел масштабный сбой (обновлено)

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Что произошло с приложением monobank

«Сломались. Чиним. Извиняюсь», — написал он и попросил прощения.

По его словам, проценты по кредитам не будут удержаны.

Предыстория

20 июля около 15:00 пользователи в социальных сетях начали жаловаться на то, что мобильное приложение не работает.

В частности, украинцы не могут принимать и отправлять платежи (даже между своими собственными карточками).

При попытке выполнить любую операцию приложение просто «виснет».