20 июля в monobank произошел сбой операционной системы. Об этом в телеграм-канале один из соучредителей банка Олег Гороховский.
«Сломались.Чиним»: В monobank произошел масштабный сбой (обновлено)
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Что произошло с приложением monobank
«Сломались. Чиним. Извиняюсь», — написал он и попросил прощения.
По его словам, проценты по кредитам не будут удержаны.
Предыстория
20 июля около 15:00 пользователи в социальных сетях начали жаловаться на то, что мобильное приложение не работает.
В частности, украинцы не могут принимать и отправлять платежи (даже между своими собственными карточками).
При попытке выполнить любую операцию приложение просто «виснет».
Источник: Минфин
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