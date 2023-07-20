Компания Electrolux выставила на продажу бренд Zanussi

Крупнейший в Европе производитель бытовой техники шведская компания Electrolux начала подготовку к продаже бренда Zanussi и других активов, не относящихся к основным. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Что известно

Продажа будет предусматривать производственные мощности в Египте, производящие крупную бытовую технику под брендом Zanussi, а также мощности по производству водонагревателей в Египте и Южной Африке.

Кроме Zanussi, на продажу выставлены другие «неключевые» бренды, такие как Ideal, Faure, Zanker, Rosenlew, Elektro-Helios и Zoppas, а также Olympic Electric и Kwikot.

Продажа всех этих активов оценивается примерно в 10 млрд. шведских крон ($973,3 млн.).