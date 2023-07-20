Правительство Великобритании сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом говорит сообщение британского минфина.
Британия сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова
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Снятие санкций
«Сделано одно аннулирование (делистинг) в рамках санкционного режима по отношению к россии», — говорится в обновлениях в список ограничений. Теперь имя Тинькова в нем отсутствует.
Ранее основатель Virgin Group, миллиардер Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с Тинькова.
Он отмечал, что, хотя Тиньков и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом.
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Напомним
Правительство Великобритании ввело санкции против Олега Тинькова в марте 2022 года.
Незадолго до этого Тиньков выступил против войны в Украине. Через некоторое время бизнесмен продал свою долю 35% в банке «Тинькофф», который он основал. Приобрела банк компания «Интеррос» российского олигарха Владимира Потанина. Тиньков заявлял, что его заставили продать акции банка из-за позиции войны.
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