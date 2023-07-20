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20 июля 2023, 17:15 Читати українською

Британия сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова

Правительство Великобритании сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом говорит сообщение британского минфина.

Правительство Великобритании сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова.

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Снятие санкций

«Сделано одно аннулирование (делистинг) в рамках санкционного режима по отношению к россии», — говорится в обновлениях в список ограничений. Теперь имя Тинькова в нем отсутствует.

Ранее основатель Virgin Group, миллиардер Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с Тинькова.

Он отмечал, что, хотя Тиньков и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом.

Читайте: Тиньков, СЭО Сбербанка и Альфа-Банк: в Британии ввели новые санкции

Напомним

Правительство Великобритании ввело санкции против Олега Тинькова в марте 2022 года.

Незадолго до этого Тиньков выступил против войны в Украине. Через некоторое время бизнесмен продал свою долю 35% в банке «Тинькофф», который он основал. Приобрела банк компания «Интеррос» российского олигарха Владимира Потанина. Тиньков заявлял, что его заставили продать акции банка из-за позиции войны.

Читайте: Олег Тиньков хочет продать долю в группе «Тинькофф»

Источник: Минфин
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