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20 июля 2023, 16:59 Читати українською

С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 71 миллиард

В первом полугодии 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 71,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга.

В первом полугодии 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 71,4 миллиарда гривен.
Фото: psm7.com

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Подозрительные финансовые операции

«В рамках операционной деятельности, за первое полугодие 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов (318 обобщенных материалов и 268 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушение составляет 71,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Кроме того, в первом полугодии Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на общую сумму 3,3 млрд грн (в эквиваленте).

Госфинмониторинг указывает, что в настоящее время его работа сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины. Так, в первом полугодии 2023 года в правоохранительные органы направлено 143 таких материала.

Напомним

В 2022 году Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 75,7 млрд грн.

Источник: Минфин
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