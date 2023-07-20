В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:
Что влияет на реальный курс доллара. Покупать ли ОВГЗ. Прогноз курса (видео)
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Источник: Минфин
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