Объем транзакций с использованием цифрового юаня вырос почти до $250 миллиардов

Объем транзакций с использованием цифровой валюты Китая, по данным на конец минувшего июня, вырос до 1,8 трлн юаней ($249,33 млрд), заявил глава Народного банка КНР И Ган, пишет Reuters. К концу прошлого августа объем таких транзакций составлял всего 100 млрд юаней ($14,5 млрд).

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Цифровой юань

Выступая на лекции, организованной денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS), И Ган уточнил, что, по данным на конец июня 2023-го, общая стоимость находящейся в обращении цифровой валюты КНР достигла 16,5 млрд юаней. Общее число транзакций составило около 950 млн, всего было зарегистрировано 120 млн кошельков, добавил он.



Развитие цифровой валюты призвано укрепить роль Китая как лидера среди стран, которые разрабатывают свои собственные цифровые валюты центробанка (CBDC), пишет издание.

Цифровой юань до настоящего времени использовался преимущественно во внутренних розничных платежах.



В июле Bank of China запустил пробные платежи в цифровых юанях с привязкой к сим-картам. Отмечалось, что в период тестирования пользователям будет доступна оплата покупок цифровыми юанями с помощью мобильного телефона.