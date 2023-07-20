Evergrande представила первый за 2 года финансовый отчёт: потери достигли $81 млрд

China Evergrande Group сообщила, что в течение 2021−2022 годов понесла убытки в размере $81 миллиарда. Они вызваны сокращением рынка недвижимого имущества КНР и дефолтом по бондам. Как отмечают эксперты LBLV , это первый раз с 2021-го, когда компания публикует некоторые свои финансовые показатели. В настоящее время она переживает процедуру продолжительной реструктуризации.

Убытки Evergrande в 2021-м составили ¥476 миллиардов, а в 2022-м достигли ¥106 миллиардов. Кроме того, объем средств, вырученных ею в 2021-м, сократился в два раза по сравнению с показателями 2020-го (¥250 миллиардов против ¥507 миллиардов).

По мнению отраслевых аналитиков, разглашение финансовых показателей может сигнализировать о понимании руководителей фирмы и регулирующих органов того факта, что на восстановление рынка жилой недвижимости нет никаких гарантий. Актуальная информация об экономике КНР не позволяет Evergrande рассчитывать на простое пережидание кризисного периода, после завершения которого можно будет спокойно вернуться к регулярной публикации отчетов.

Общая задолженность Evergrande, составлявшая более $300 миллиардов во время объявления дефолта по бондам в 2021-м, к концу 2022-го достигла $340 миллиардов, хотя часть активов и была продана. Эксперты LBLV отмечают, что сейчас у фирмы уже нет модели, которая может поддерживать актуальные размеры задолженности. Они ожидают трудного с точки зрения политики и сложного для экономики решения о спасении сегмента, хотя и считают, что власти КНР еще не осознали его необходимость.

Александр Чёрный, финансовый аналитик LBLV