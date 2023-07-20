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20 июля 2023, 14:23 Читати українською

Госбюджет в июне получил 8,8 млрд акцизного налога

В июне общий фонд госбюджета получил 8,8 млрд грн налога с подакцизных товаров, что на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В июне общий фонд госбюджета получил 8,8 млрд грн налога с подакцизных товаров, что на 3% больше, чем годом ранее.
Фото: tax.gov.ua

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«В июне 2023 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило акцизный налог с произведенных в Украину и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 8,8 млрд грн. Это составляет 106,4% показателя доходов, доведенного Министерством финансов Украины (дополнительно поступило 0,53 млрд грн), и на 0,2 млрд грн или на 3% превышает поступление июня прошлого года», — говорится в сообщении.

В частности, выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений по произведенным в Украине:

  • табачных изделиях — на 1,14 млрд грн, или 127,6% от доказанной задачи (4,1 млрд грн);
  • ликероводочной продукции — на 0,33 млрд грн, или 195,2% от доказанного показателя доходов (0,35 млрд грн);
  • винодельческой продукции (без добавления спирта) — на 0,06 млрд грн, или 158,6% от доказанного показателя доходов (0,1 млрд грн) и в 2,6 раза больше уровня прошлого года (0,06 млрд грн).

Кроме того, за счет введения в конце прошлого года налогообложения акцизным налогом горючего по ставке 100 евро/1000 л вместо нулевой ставки, а также возобновление работы отдельных производителей горючего, в июне 2023 года продолжает сохраняться положительная динамика поступлений акцизного налога с горючего в спецфонд. Так, поступления в июне составили 1,3 млрд грн, из которых дополнительные поступления к показателю доходов — 1,2 млрд грн.

Также за счет внедрения нормы Закона о переносе на производителей и импортеров табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, обязанности уплаты 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий, существенно увеличились доходы местных бюджетов по этому налогу.

Так, за период январь — май 2023 среднемесячная сумма задекларированного 5%. акцизного налога производителями и импортерами составляет 605,8 млн грн, что в 2 раза больше среднемесячных показателей января — мая 2022 (304,3 млн грн).

Источник: Минфин
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