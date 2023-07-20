Французский банк получил лицензию на операции с криптой, Кувейт запретил криптовалюты и майнинг: что нового на рынке

Французский банк Societe Generale получил лицензию на операции с криптовалютами

Криптовалютное подразделение французского банка Societe Generale, SG Forge, стало первой компанией, получившей лицензию на предоставление криптовалютных услуг от Комитета финансовых рынков Франции (AMF).

SG Forge с 18 июля имеет лицензию на покупку и продажу, обмен и хранение цифровых активов. Лицензия требует, чтобы фирма сохраняла регистрацию во Франции и «соблюдала определенные требования с точки зрения организации, финансовых ресурсов и ведения бизнеса».

Десятки криптокомпаний, в том числе крупнейшая в мире биржа Binance, подавали заявки в AMF. Однако именно третий по рыночной капитализации банк Франции первым получил лицензию.

Фондовая биржа Nasdaq заморозила проект сервиса для хранения криптовалют

Американская фондовая биржа Nasdaq заморозила инициативу по запуску платформы для хранения цифровых активов.

Глава Nasdaq Адена Фридман в отчете за второй квартал 2023 года заявила, что решение принято из-за «регуляторных рисков» в США.

«Учитывая меняющуюся корпоративную и нормативно-правовую среду в Соединенных Штатах, мы приняли решение приостановить запуск нашего бизнеса по хранению криптовалют в США и связанные с этим усилия по получению соответствующей лицензии», — пояснила она.

Однако Фридман подчеркнула, что Nasdaq по-прежнему привержена развитию направления цифровых активов. По ее словам, биржа работает над технологической платформой для «обслуживания более глобального рынка».

В ближайшие месяцы фондовая биржа будет внимательно следить за развитием нормативных требований для криптоиндустрии.

Стоит отметить, что Nasdaq впервые объявила об инициативе по созданию кастодиального сервиса цифровых активов в марте 2023 года. Фондовая биржа планировала запустить платформу уже во втором квартале.

Кувейт запретил операции с криптовалютами и майнингом

Управление по рынкам капитала Кувейта (CMA) заявило о приверженности «абсолютному запрету» практически всех операций с криптовалютами в стране.

Согласно циркуляру, меры распространяются на платежи, инвестиции и майнинг. CMA также запретило местным регуляторам выдавать какие-либо лицензии, позволяющие фирмам «предоставлять услуги виртуальных активов в качестве коммерческого бизнеса».

Ограничения не распространяются на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, регулируемые Ц Б Кувейта и CMA. Управление призвало проявлять осторожность и осознавать риски, связанные с криптовалютами.

В CMA также заявили, что новые правила соответствуют мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.