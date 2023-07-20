Прибыль Tesla продолжает расти, фондовые индексы США также растут: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном выросли в среду

S&P 500 прибавил 0,2%, индекс Dow Jones увеличился на 0,3%, а высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился.

Инвесторы сохранили позитивный настрой благодаря сильному началу сезона корпоративных отчетностей в США. По данным FactSet, три четверти компаний из списка S&P 500, которые уже сообщили о своих квартальных финансовых результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

Рыночный оптимизм также был поддержан макроэкономическими данными из Европы: индекс потребительских цен в Великобритании (CPI) снизился до самого низкого уровня с марта прошлого года.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, японский Nikkei снизился примерно на 1%, сингапурский STI потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite упал на 0,3%, а южнокорейский Kospi практически не изменился.

Инвесторы в Азии продолжили оценивать множество экономических данных по региону. В первую очередь, внимание участников рынка было приковано к данным по ВВП Китая за второй квартал 2023 года, которые оказались хуже ожиданий. Кроме этого, многие были разочарованы решением китайского регулятора сохранить процентные ставки в стране на текущем уровне.

Прибыль Tesla растет, несмотря на снижение цен

Вчера американский производитель электромобилей сообщил о скорректированной прибыли по итогам второго квартала 2023 года в размере $3,1 млрд, превысив прогнозы аналитиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль Tesla выросла на 20%.

Кроме этого, выручка компании увеличилась на 47% по сравнению с ростом в 83% годом ранее. Несмотря на снижение цен на электромобили Tesla, рентабельность компании оказалась лучше ожиданий и составила 18,2%.

После публикации отчета акции Tesla упали примерно на 2% на пострыночных торгах в среду. Тем не менее с начала января акции компании выросли на 136%, что является резким разворотом после падения на 65% в прошлом году.