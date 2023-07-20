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20 июля 2023, 9:38 Читати українською

Агропроизводители ожидают упрощения механизма кредитования через электронные аграрные расписки

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было выдано 1068 аграрных расписок на сумму $248 млн, из которых 368 — товарные аграрные расписки на сумму $86 млн и 700 — финансовые аграрные расписки на сумму $162 млн.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было выдано 1068 аграрных расписок на сумму $248 млн, из которых 368 — товарные аграрные расписки на сумму $86 млн и 700 — финансовые аграрные расписки на сумму $162 млн.

Такие данные приводит заместитель генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» по адвокации Мария Ревенко.

По ее словам, в целом с начала внедрения инструмента аграрных расписок было оформлено 7712 на общую сумму примерно $1,2 млрд.

«Аграрные расписки и во время войны имеют спрос среди аграриев, ведь из-за ограниченного банковского кредитования, а также недостатка собственных оборотных денежных средств аграрии вынуждены искать альтернативные механизмы привлечения финансирования в отечественный аграрный сектор. И одним из таких решений есть аграрные расписки», — добавляет она.

При этом Мария Ревенко добавляет, что сделать процедуру кредитования для отечественных производителей сельскохозяйственной продукции более доступной, надежной и легкой предназначен проект Закона № 9266 «Об электронных аграрных расписках», который 13 июля был принят в первом чтении.

Законопроектом предлагается, что электронные аграрные расписки будут введены как неэмиссионные ценные бумаги. Вместе с тем, добавляет заместитель гендиректора УКАБ, важно, что традиционные бумажные расписки не отменяются и будут существовать параллельно, то есть будет возможность выбора.

Ключевые нормы законопроекта выглядят следующим образом:

• упрощение и удешевление порядка выдачи, обращения и прекращения электронной аграрной расписки по сравнению с традиционными бумажными;

• предметом залога могут быть будущий урожай, живые животные, продукты животного и растительного происхождения, продукты их первичной переработки;

• законопроект обеспечивает надежность электронной аграрной расписки. Если у должника отсутствует залог по электронной аграрной расписке, то кредитор может взыскать ссуду на основании специальной выписки из Реестра электронных аграрных расписок за счет другого имущества.

«УКАБ поддерживает введение такого нового механизма как электронные аграрные расписки, ведь это создаст удобный доступ украинских аграриев к рынку капитала именно сейчас, во время войны», — констатирует Мария Ревенко.

В долгосрочной перспективе, добавляет эксперт, аграрные расписки обеспечат рост экономики страны, так как аграрный сектор все же является ее двигателем, а доступ к финансированию аграрного сектора может повысить его производительность и прибыльность, улучшая качество материалов и средств производства.

Источник: Минфин
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