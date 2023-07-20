За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 240 010 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
530 российских оккупантов, 6 танков, 14 ракет и 33 БПЛА. Потери врага за 19 июля
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Потери врага
- личного состава — около 240010 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 4129 (+6) ед,
- боевых бронированных машин 8065 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 4592 (+19) ед,
- РСЗО — 692 (+3) ед,
- средства ПВО — 433 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 (+33),
- крылатые ракеты — 1293 (+14),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7134 (+29) ед,
- специальная техника — 685 (+2).
Источник: Минфин
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