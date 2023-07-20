Bloomberg узнал о создании Apple собственного аналога ChatGPT

В Apple появилась новая структура, которая занимается искусственным интеллектом и созданием больших языковых моделей, которые лежат в основе чат-ботов ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Структура получила название Ajax, она была создана в 2022 году. Некоторые разработки структуры уже использовали для улучшения поиска, голосового помощника Siri и карт, пишет Bloomberg.

Ajax также работает над развитием собственного чат-бота, который некоторые внутри компании называют Apple GPT. Однако пользоваться им может только часть сотрудников, имеющая особый доступ, а результаты работы бота не могут использоваться для создания продуктов, предназначенных для покупателей, выяснил Bloomberg.

Сейчас у Apple нет планов делать чат-бота публично доступным. Такой же подход у Samsung и ряда других технологических компаний: они создали свои внутренние аналоги ChatGPT из опасений по поводу возможных утечек чувствительных данных в случае использования продуктов сторонних компаний, отметило агентство.

Развитие искусственного интеллекта в последние месяцы стало важной задачей для Apple, над ней совместно работают несколько команд, сообщил Bloomberg.

Компания уже использует искусственный интеллект в ряде своих программ: например, для улучшения фотографий и поиска на iPhone. О чат-ботах глава Apple Тим Кук ранее высказывался сдержанно: он признавал потенциал технологии, но обращал внимание на ряд проблем и говорил, что Apple будет добавлять искусственный интеллект в свои продукты «очень обдуманно», передает Bloomberg.

В следующем году Apple собирается сделать значительное заявление, связанное с искусственным интеллектом, хотя конкретных планов пока нет, утверждают источники агентства.