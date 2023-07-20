Украинский стартап Preply привлек $70 миллионов от фонда Horizon Capital

Сервис для изучения иностранных языков Preply привлек дополнительных $70 млн инвестиций в раунде серии С, общая сумма выросла до $120 млн. Об этом сообщает пресс-служба стартапа.

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Раунд серии С на $70 млн возглавила американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital, с участием Reach Capital, Hoxton Ventures и инвесторов, принимавших участие в предварительном финансировании. Общая сумма привлеченных в этом раунде средств составляет более $120 млн.

Текущую оценку компании стороны не разглашают. Согласно данным Dealroom по состоянию на апрель 2022 года, Preply оценивался в $255 млн.

Компания планирует потратить полученные $70 млн на интеграцию искусственного интеллекта в работу репетиторов на платформе, говорит CEO Preply Кирилл Бигай. Preply уже запустила ШИ-ассистента для помощи репетиторам в создании задач, объяснении грамматики и т. д.

Справка

Preply пользуются учащиеся из более чем 156 стран. Больше всего своих студентов стартап собрал в США, Германии, Польше, Великобритании и Канаде.