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20 июля 2023, 8:47 Читати українською

АРМА технически готово к открытию реестра арестованных активов

Для открытия публичной части Реестра арестованных активов нет никаких технических препятствий или ограничений; все необходимые шаги по подготовке к этому предприняты. Об этом сообщила глава Нацагентства Елена Дума.

Для открытия публичной части Реестра арестованных активов нет никаких технических препятствий или ограничений; все необходимые шаги по подготовке к этому предприняты.
Фото:hromadske.ua

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Что известно

«АРМА полностью привержена политике открытости и доступности данных об арестованных активах, что предусмотрено нашим специальным законом, и сейчас предприняло все необходимые шаги по подготовке к открытию Реестра», — отметила Дума.

По ее словам, с точки зрения технической готовности Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, нет никаких препятствий и ограничений для открытия его публичной части.

Глава АРМА поручила обратиться в Кабмин с просьбой организовать рассмотрение вопроса о возобновлении публичного доступа в Реестр совместно с заинтересованными государственными органами, противодействующими угрозам национальной безопасности, в том числе в сфере информационной безопасности.

Напомним

Как писал ранее Минфин, в агентстве по розыску и менеджменту активов отказались предоставить информацию о перечне российских и белорусских активов, которые были арестованы в Украине после 24 февраля 2022 года и переданы в управление АРМА.

Источник: Минфин
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